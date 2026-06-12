जेसन होल्डर ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: वेस्टइंडीज के लिए ये बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले तेज गेंदबाज बने जेसन होल्डर

लेखन आदर्श कुमार 05:35 pm Jun 12, 202605:35 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जेसन होल्डर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। वह घरेलू सरजमीं पर 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ हासिल की। होल्डर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और श्रीलंकाई पारी को बिखेरने में अहम भूमिका निभाई। उनकी बदौलत मैच में वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से आसान जीत दर्ज की।