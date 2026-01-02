जेसन गिलेस्पी का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के कोच रहते हुए उन्हें PCB द्वारा किया गया अपमानित
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच के तौर पर उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर एक्स पर एक सवाल-जवाब सत्र के दौरान अपने इस्तीफा का कारण भी बताया। उन्होंने दिसंबर 2024 में कोच का पद छोड़ा था। PCB के व्यवहार से आहत होकर उन्होंने ये फैसला लिया था। उनके बयान ने PCB के भीतर कामकाज की असहज तस्वीर सामने रख दी।
टकराव
क्यों हुआ गिलेस्पी और PCB में टकराव
गिलेस्पी और PCB के बीच टकराव की असली वजह तब सामने आई जब PCB ने टीम के सीनियर असिस्टेंट कोच टिम नीलसन को बिना जानकारी दिए हटा दिया। गिलेस्पी ने इसको लेकर लिखा कि वह पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच थे, इसके बावजूद बोर्ड ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। गिलेस्पी ने कहा कि ऐसे कई और मामले भी थे, जिनकी वजह से उन्हें खुद को बेहद अपमानित महसूस करना पड़ा।
कोचिंग
कोचिंग में शुरुआत से ही था दबाव
गिलेस्पी को ऐसी पाकिस्तान टीम मिली, जिसमें आत्मविश्वास और निरंतरता की कमी थी। उनका कार्यकाल सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में 0-2 की हार से खराब शुरुआत के साथ शुरू हुआ था। इस नतीजे ने पाकिस्तान बल्लेबाजी की पुरानी कमजोरियों और टीम संतुलन से जुड़ी समस्याओं को उजागर कर दिया, जिससे कोचिंग कार्यकाल पर शुरुआती दबाव बन गया। हालांकि, उनकी कोचिंग में टीम ने सुधार दिखाया और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को घरेलू मैदान पर 2-1 से हरा दिया।
पैसे
पैसों को लेकर गिलेस्पी ने PCB पर लगाए थे ये आरोप
यह पहली बार नहीं है जब गिलेस्पी का टकराव PCB से हुआ है। इस्तीफे के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि PCB ने उन्हें पूरी भुगतान राशि नहीं दी। हालांकि, बोर्ड ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि गिलेस्पी ने 4 महीने की नोटिस अवधि पूरी नहीं की, जिससे उन्होंने अनुबंध का उल्लंघन किया। इस बयानबाजी ने दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को और गहरा कर दिया।
ट्विटर पोस्ट
PCB को लेकर गिलेस्पी का जवाब यहां देखें
I was coaching the Pakistan Test side. The PCB sacked our senior assistant coach with ZERO communication with me about it- as Head Coach I found this situation completely unacceptable.— Jason Gillespie (@dizzy259) January 1, 2026
There were a number of other issues which left me completely humiliated.@stillnotoutpod https://t.co/AqATYAfiyg