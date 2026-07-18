पीवी सिंधु ने फाइनल में किया प्रवेश (तस्वीर: एक्स/@BAI_Media)

जापान ओपन 2026: पीवी सिंधु ने चेन युफेई को हराते हुए फाइनल में किया प्रवेश

लेखन अंकित पसबोला 12:24 pm Jul 18, 202612:24 pm

क्या है खबर?

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 के महिला एकल वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की चेन युफेई की चुनौती को पार किया। बता दें कि सेमीफाइनल में युफेई चोट के कारण दूसरा सेट पूरा नहीं खेल सकी। अब फाइनल में सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने अपने सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की कुसुमा वरदानी को 3 गेम तक चले मुकाबले में हराया है।