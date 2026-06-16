न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए जेमी स्मिथ, उनकी जगह ये खिलाड़ी करेगा डेब्यू 

प्रदर्शन

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ऐसा रहा है रियू का प्रदर्शन

रियू 22 साल के हैं और पिछले कुछ समय से काउंटी क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। अब उन्हें इंग्लैंड के लिए सर्वोच्च स्तर पर खेलने का मौका मिला है। समरसेट के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 64 प्रथम श्रेणी मैचों में 41.71 की औसत से 3,921 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं। मौजूदा काउंटी सत्र में भी उन्होंने 4 पारियों में 225 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है।