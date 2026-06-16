न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए जेमी स्मिथ, उनकी जगह ये खिलाड़ी करेगा डेब्यू
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ओर से एक और खिलाड़ी डेब्यू करेगा। विकेटकीपर-बल्लेबाज जेम्स रियू को पहली बार प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। उन्हें जेमी स्मिथ की जगह मौका मिला है जो अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण मैच से हट गए हैं। टीम प्रबंधन ने स्मिथ को अपने साथी और परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति दी है, जिसके चलते वह इस मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे।
प्रदर्शन
प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ऐसा रहा है रियू का प्रदर्शन
रियू 22 साल के हैं और पिछले कुछ समय से काउंटी क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। अब उन्हें इंग्लैंड के लिए सर्वोच्च स्तर पर खेलने का मौका मिला है। समरसेट के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 64 प्रथम श्रेणी मैचों में 41.71 की औसत से 3,921 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं। मौजूदा काउंटी सत्र में भी उन्होंने 4 पारियों में 225 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है।
प्लेइंग इलेवन
दूसरे टेस्ट के लिए ऐसी है इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
जॉर्डन कॉक्स और सॉनी बेकर पहले ही दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने वाले हैं। टीम अब 5 बदलाव के साथ उतरेगी। स्मिथ के अलावा पिछला मैच खेलने वाले बेन स्टोक्स, गस एटकिंसन, शोएब बशीर और ओली रॉबिन्सन भी ये मुकाबला नहीं खेलेंगे। दूसरे टेस्ट के लिए ऐसी ही इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: एमिलियो गे, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट (कप्तान), हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जॉर्डन कॉक्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, मैट फिशर और सॉनी बेकर।
बदलाव
इस कारण करने पड़े बदलाव
इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स और तेज गेंदबाज एटकिंसन को पहले टेस्ट मैच के बाद जश्न के दौरान टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण बाहर किया गया है। वहीं, रॉबिन्सन ट्रेनिंग के दौरान घुटने में चोट लगने से मुकाबले से बाहर हो गए। स्पिनर शोएब को भी टीम में जगह नहीं मिली, क्योंकि टीम प्रबंधन का मानना है कि ओवल की परिस्थितियों में उनकी ऑफ स्पिन ज्यादा प्रभावी साबित नहीं होगी।
आंकड़े
ऐसे हैं कॉक्स और बेकर के घरेलू क्रिकेट में आंकड़े
कॉक्स ने अब तक 62 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं और इसकी 99 पारियों में 41.81 की औसत से 3,889 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 11 शतक और 14 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 238* रन रहा है। बेकर ने 13 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 29.38 की औसत से 44 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/45 का रहा है।