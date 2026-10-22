क्या 44 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट छोड़ेंगे जेम्स एंडरसन? नया अनुबंध नहीं मिला

एंडरसन ने इस सत्र काउंटी चैंपियनशिप के डिवीजन-2 में लंकाशायर के लिए 17 की औसत से 50 विकेट लिए थे।

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, सत्र समाप्त होने के बाद क्लब के मुख्य कार्यकारी रिचर्ड कैन्यन और क्रिकेट निदेशक पॉल फारब्रेस ने एंडरसन को क्लब का फैसला बता दिया है।

इस फैसले के बाद एंडरसन किसी अन्य टीम से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के लिए अनुबंध नहीं मांगेंगे।

वह जल्द ही अपने फैसले की सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं।