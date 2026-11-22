भारत के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में जैकब डफी के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, जानिए क्या
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर तूफानी प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं। भारत ने पहली पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित की। इस दौरान दौरान न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी के नाम एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। उन्होंने पारी में 1/201 के आंकड़े दर्ज किए। इसके साथ ही वह टेस्ट की एक पारी में दूसरे सर्वाधिक रन लुटाने वाले कीवी गेंदबाज बन गए हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही डफी की गेंदबाजी?
डफी ने भारत की पारी में कुल 33 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 1 मेडन फेंककर 6.09 की इकॉनमी से 201 रन लुटाए।
इस दौरान उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल का विकेट अपने नाम किया।
टेस्ट क्रिकेट में किसी भी कीवी गेंदबाज द्वारा 200 से अधिक रन लुटाने के दौरान यह सबसे खराब इकॉनमी भी है।
अपनी गेंदबाजी के दौरान डफी ने कुल 7 नो-बॉल भी फेंकी। इसके चलते उनकी गेंदबाजी की पूरी लय भी बिगड़ गई।
रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के लिए इन गेंदबाजों ने एक टेस्ट पारी में जुटाए हैं सर्वाधिक रन
क्रिकबजट के अनुसार, टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के केवल 3 गेंदबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने एक पारी में 200+ रन लुटाए हैं। डफी ने इस अनचाही सूची में पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी (4/200) को पीछे छोड़ दिया है।
1. 1/229- स्टीफन बुक बनाम पाकिस्तान, ऑकलैंड, 1989
2. 1/201- जैकब डफी बनाम भारत, वेलिंगटन, 2026
3. 4/200- डेनियल विटोरी बनाम भारत, अहमदाबाद, 1999
4. 0/181- मैथ्यू हार्ट बनाम वेस्टइंडीज, वेलिंगटन, 1995
5. 0/179- मर्फी सुआ बनाम वेस्टइंडीज, वेलिंगटन, 1995