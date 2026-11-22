डफी ने भारत की पारी में कुल 33 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 1 मेडन फेंककर 6.09 की इकॉनमी से 201 रन लुटाए।

इस दौरान उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल का विकेट अपने नाम किया।

टेस्ट क्रिकेट में किसी भी कीवी गेंदबाज द्वारा 200 से अधिक रन लुटाने के दौरान यह सबसे खराब इकॉनमी भी है।

अपनी गेंदबाजी के दौरान डफी ने कुल 7 नो-बॉल भी फेंकी। इसके चलते उनकी गेंदबाजी की पूरी लय भी बिगड़ गई।