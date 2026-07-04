जैकब बेथेल ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही बेथेल की पारी और साझेदारी?

इंग्लैंड को 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 रन के कुल स्कोर पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए बेथेल ने कप्तान हैरी ब्रूक (39) के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 रन, टॉम बैंटन (39) के साथ चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी कर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। वह अपनी पारी में 46 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों से 76 रन बनाकर नाबाद रहे।