ईशान किशन की टेस्ट टीम में वापसी हो सकती है (फाइल तस्वीर)

टेस्ट क्रिकेट में होगी ईशान किशन की वापसी, हालिया प्रदर्शन का मिल सकता है इनाम- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 05:22 pm Oct 06, 202605:22 pm

क्या है खबर?

ईशान किशन के हालिया प्रदर्शन ने उन्हें टेस्ट टीम में वापसी की दौड़ में ला दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में चयनकर्ता उनके नाम पर विचार कर सकते हैं। चयन समिति की बैठक इसी सप्ताह होनी है। ऐसे में ईशान के प्रदर्शन और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें लंबे प्रारूप की टीम में शामिल किए जाने की संभावना ने चर्चा तेज कर दी है। दलीप ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था।