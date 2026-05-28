IPL 2026 में ईशान किशन का प्रदर्शन और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स

प्रदर्शन SRH से इस सीजन में दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज रहे किशन किशन ने IPL 2026 में 15 पारियों में 40.13 की औसत और 182.42 की स्ट्राइक रेट के साथ 602 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 91 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 अर्धशतक लगाए। वह 2 पारियों में बिना खाता खोले भी आउट हुए। वह SRH की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनसे ज्यादा रन सिर्फ हेनरिक क्लासेन (48.00 की औसत के साथ 624 रन) ने बनाए।

जानकारी किशन ने पहली बार बनाए 600+ रन किशन ने अपने IPL करियर के इतिहास में पहली बार 600 रन का आंकड़ा पार किया। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ सीजन 2020 रहा था। तब उन्होंने 57.33 की औसत और 145.76 की स्ट्राइक रेट से 516 रन बनाए।

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रिकॉर्ड किशन ने कप्तानी में डेब्यू करते हुए बनाया ये रिकॉर्ड किशन ने बतौर कप्तान अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 80 रन की पारी खेली थी। वह SRH के लिए कप्तानी के डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए थे। उन्होंने इस मामले में मनीष पांडे को पीछे छोड़ दिया था। बता दें कि पांडे ने IPL 2021 में अबू धाबी में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ नाबाद 69 रन की पारी खेली थी।

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आंकड़े RCB के खिलाफ लगातार 4 अर्धशतक IPL 2026 में किशन ने RCB के खिलाफ अपने दोनों मैचों में क्रमशः 80 और 79 रन के स्कोर किए। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अपनी पिछली 4 पारियों में अर्धशतक लगाए हैं। क्रिकबज के अनुसार, किशन से पहले केन विलियमसन ने RCB के खिलाफ लगातार 4 बार 50+ रन बनाए थे। अब किशन और विलियमसन से आगे सिर्फ डेविड वार्नर हैं, जिन्होंने 2014 और 2016 के बीच RCB के खिलाफ लगातार 7 अर्धशतक जड़े थे।