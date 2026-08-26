ईशान किशन टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए हैं बेहद उत्सुक

ईशान किशन टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए हैं बेहद उत्सुक, दिया अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 12:49 pm Aug 26, 202612:49 pm

क्या है खबर?

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने टेस्ट क्रिकेट और लाल गेंद प्रारूप के प्रति अपने गहरे लगाव को जगजाहिर करते हुए राष्ट्रीय टीम में वापसी की मजबूत इच्छा जताई है। दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहे किशन ने बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद कहा कि उनका असली आनंद टेस्ट क्रिकेट के पारंपरिक और चुनौतीपूर्ण प्रारूप में ही छिपा है। आइए उनके पूरे बयान पर नजर डालते हैं।