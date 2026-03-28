ईशान किशन ने IPL में पूरे किए अपने 3,000 रन, हासिल की ये उपलब्धि

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 संस्करण का आगाज हो गया है। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में SRH के कप्तान ईशान किशान ने खास उपलब्धि हासिल की है। अपनी पारी का दूसरा रन बनाते ही उन्होंने अपने IPL करियर में 3,000 रन पूरे कर लिए हैं। आइए उनकी आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

उपलब्धि IPL में 3,000 रन बनाने वाले 29वें बल्लेबाज ईशान IPL करियर में 3,000 रन पूरे करने वाले 29वें बल्लेबाज हैं। इस सूची में RCB के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (8,661) पहले पायदान पर हैं। ईशान ने SRH और मुंबई इंडियंस (MI) समेत तीन फ्रेंचाइजी के लिए 120 मैच खेले हैं। उन्होंने 113 पारियों में 29 से अधिक के औसत और 137 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 3,000 रन का आंकड़ा पार किया है। उनके खाते में एक शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं।

उपलब्धि गेंदों के लिहाज से छठे सबसे तेज 3,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज ईशान IPL में गेंदों के लिहाज से छठे सबसे तेज 3,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने 2,180 गेंदों का सामना करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। इस सूची में ऋषभ पंत पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने केवल 2,028 गेंदों का सामना करते हुए यह आंकड़ा छुआ था। इस सूची में यूसुफ पठान (2,082) दूसरे, सूर्यकुमार यादव (2,130) तीसरे, सुरेश रैना (2,135) चौथे और महेंद्र सिंह धोनी (2,152) 5वें नंबर पर हैं।

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करियर कैसा रहा है ईशान का IPL करियर? ईशान ने 2016 में गुजरात लायंस से अपना IPL डेब्यू किया था। वह 2 संस्करण गुजरात के लिए खेले और 16 मैचों में 319 रन बनाने में सफल रहे थे। उसके बाद 2018 में उन्होंने MI से डेब्यू किया और 89 मैचों में 29.80 की औसत से 2,325 रन बनाने में सफल रहे। उन्होंने MI के साथ 2 खिताब भी जीते। साल 2025 की नीलामी में ईशान को SRH ने 11.25 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ा था।

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