किशन ने बनाए नाबाद 80 रन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ईशान किशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में नंबर-5 या उससे निचले क्रम पर सर्वोच्च स्कोर वाले भारतीय बने

लेखन अंकित पसबोला 12:03 pm Oct 01, 202612:03 pm

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के ईशान किशन ने दूसरे सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतक लगाया। उन्होंने कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में नाबाद 80 रन बनाए और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169/7 का स्कोर बनाया। इस पारी के साथ ही किशन नंबर-5 या उससे निचले क्रम पर सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।