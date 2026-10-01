ईशान किशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में नंबर-5 या उससे निचले क्रम पर सर्वोच्च स्कोर वाले भारतीय बने
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के ईशान किशन ने दूसरे सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतक लगाया। उन्होंने कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में नाबाद 80 रन बनाए और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169/7 का स्कोर बनाया। इस पारी के साथ ही किशन नंबर-5 या उससे निचले क्रम पर सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही किशन की पारी
टॉस हारकर पहले खेलते हुए भारत ने जब 59 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए।
उन्होंने बल्लेबाजी के लिए कठिन नजर आ रही पिच पर श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ आकर्षक शॉट लगाए और 33 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
वह 46 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 80 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बाद वैभव सूर्यवंशी ने 38 रन का योगदान दिया।
रिकॉर्ड
नंबर-5 या निचले क्रम में सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय
किशन नंबर-5 या उससे निचले क्रम पर सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इस मामले में उन्होंने मनीष पांडे का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।
बता दें कि पांडे ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में नाबाद 79 रन बनाए थे।
इस सूची में युवराज सिंह तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 2013 में राजकोट में नाबाद 77 रन की पारी खेली थी।
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (71 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2022) भी सूची का हिस्सा हैं।
एशियाई खेल
एशियाई खेल में दूसरा सर्वोच्च स्कोर वाले भारतीय
किशन अब एशियाई खेल के इतिहास में दूसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए।
बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण में नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाफ 100 रन बनाए थे। भारत ने उस संस्करण में स्वर्ण पदक जीता था।
एशियाई खेल में तीसरे सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय तिलक वर्मा हैं। उन्होंने 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 55 रन बनाए थे।
करियर
किशन के करियर पर एक नजर
किशन ने अब तक 60 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसकी 60 ही पारियों में उन्होंने 31.24 की औसत से 1,781 रन बनाए हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 146.58 की रही है।
उनके बल्ले से 1 शतक के अलावा 13 अर्धशतक भी निकले हैं।
वह 3 पारियों में बिना खाता खोले भी आउट हुए हैं।
उन्होंने 2021 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।