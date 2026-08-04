FIFA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है UEFA

क्या FIFA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है UEFA? जानिए सच्चाई

लेखन भारत शर्मा 03:14 pm Aug 04, 202603:14 pm

क्या है खबर?

फुटबॉल एसोसिएशन (FA) FIFA अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से अपना समर्थन वापस लेने जा रहा है। यह कदम विश्व कप में हिस्सेदारी बेचने के असफल प्रयास और इन्फेंटिनो की विवादास्पद योजना को लेकर FIFA के खिलाफ यूरोपियन फुटबॉल संघों का संघ (UEFA) की कानूनी कार्रवाई की धमकी के बाद बढ़ते असंतोष के मद्देनजर उठाया गया है। इससे पहले वेल्श फुटबॉल एसोसिएशन ने इन्फेंटिनो के FIFA अध्यक्ष के रूप में पुन: चुनाव से अपना समर्थन वापस लिया था।