क्या FIFA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है UEFA? जानिए सच्चाई
क्या है खबर?
फुटबॉल एसोसिएशन (FA) FIFA अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से अपना समर्थन वापस लेने जा रहा है। यह कदम विश्व कप में हिस्सेदारी बेचने के असफल प्रयास और इन्फेंटिनो की विवादास्पद योजना को लेकर FIFA के खिलाफ यूरोपियन फुटबॉल संघों का संघ (UEFA) की कानूनी कार्रवाई की धमकी के बाद बढ़ते असंतोष के मद्देनजर उठाया गया है। इससे पहले वेल्श फुटबॉल एसोसिएशन ने इन्फेंटिनो के FIFA अध्यक्ष के रूप में पुन: चुनाव से अपना समर्थन वापस लिया था।
धमकी
UEFA ने दी FIFA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी
UEFA ने इन्फेंटिनो की विश्व कप खिलाड़ियों को बेचने की योजना को लेकर FIFA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आधिकारिक धमकी दी है।
गत 31 जुलाई को लिखे पत्र में UEFA ने कहा कि वह FIFA के रद्द किए गए प्रस्ताव के संबंध में कानूनी कार्रवाई, मध्यस्थता और नियामक शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।
FIFA के प्रमुख सदस्यों को भी किसी भी प्रकार के सबूत को नष्ट न करने की चेतावनी दी गई है।
बदलाव
FA के हटने से क्या आया बदलाव?
FA ने इन्फेंटिनो के पुनर्निर्वाचन का समर्थन करने वाले अपने पिछले पत्र को औपचारिक रूप से वापस लेने का इरादा किया है, जो उन्हें पद से हटाने के लिए यूरोप की रणनीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है।
वेल्श फुटबॉल एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर FIFA अध्यक्ष के रूप में इन्फेंटिनो के पुन: निर्वाचन के लिए अपना समर्थन वापस लेने वाला पहला संगठन था, जिसके बाद सोमवार को उनके स्वीडिश समकक्षों ने भी ऐसा ही किया है।
परिवर्तन
FIFA का प्रारंभिक प्रस्ताव और इन्फेंटिनो के संभावित उत्तराधिकारी
FIFA के फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज (FFE) को लॉन्च करने के प्रारंभिक प्रस्ताव का उद्देश्य FFE में अल्पसंख्यक, गैर-नियंत्रणकारी हिस्सेदारी बेचकर बाहरी निवेशकों से 4.2 अरब डॉलर (40,039 करोड़ रुपये) तक जुटाना था।
शासी निकाय ने कहा कि उसकी योजनाओं से 4 वर्षों में 10 अरब डॉलर (लगभग 95,320 करोड़ रुपये) से अधिक राशि मिल सकती है।
इन्फेंटिनो के संभावित उत्तराधिकारियों में AFC के अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, विक्टर मोंटाग्लियानी और UEFA के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफेरिन शामिल हैं।