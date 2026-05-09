क्या संजू सैमसन भारत के अगले टी-20 कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं?

संजू सैमसन इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर सूर्यकुमार यादव की जगह भारत के अगले टी-20 कप्तान बनने के प्रबल दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। यह घटनाक्रम IPL 2026 में सूर्यकुमार के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद सामने आया है। उन्होंने 10 मैचों में मात्र 195 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 19.52 और स्ट्राइक रेट 150 से भी कम रही है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

प्रदर्शन सूर्यकुमार का IPL 2026 में बेहद खराब रहा है प्रदर्शन सूर्यकुमार का टी-20 विश्व कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन भी चिंता का विषय रहा है। USA क्रिकेट टीम के खिलाफ एक पारी को छोड़कर उनका व्यक्तिगत योगदान नगण्य रहा। इसी वजह से अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति भारत की टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रही है। दैनिक जागरण के अनुसार, सैमसन कप्तानी के प्रबल दावेदार हैं और उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सीरीज में कप्तान बनाया जा सकता है।

तुलना सैमसन का बेहतरीन रहा है प्रदर्शन टी-20 विश्व कप 2026 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब जीतने वाले सैमसन इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज (सुपर 8), इंग्लैंड (सेमीफाइनल) और न्यूजीलैंड (फाइनल) के खिलाफ अहम पारियां खेलीं। सैमसन अब तक कुल 62 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 28.55 की औसत और 156.83 की स्ट्राइक रेट से 1,399 रन बना चुके हैं। इनमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। IPL 2026 सीजन में वह CSK के लिए दो शतक और एक अर्धशतक जड़ चुके हैं।

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