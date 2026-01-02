विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान साई सुदर्शन की पसलियों में चोट लग गई थी

क्या साई सुदर्शन की पसलियों में लगी चोट गुजरात टाइटंस के लिए है चिंता की बात?

क्या है खबर?

साई सुदर्शन विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के शेष मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। तमिलनाडु के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को पसली में चोट लगी है और उन्होंने BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इससे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में उनकी टीम गुजरात टाइटंस (GT) की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि, उनकी चोट पर अभी कुछ खास अपडेट नहीं आया है। ऐसे में उनकी IPL में भागीदारी पर भी संशय बना हुआ है।