क्या साई सुदर्शन की पसलियों में लगी चोट गुजरात टाइटंस के लिए है चिंता की बात?
क्या है खबर?
साई सुदर्शन विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के शेष मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। तमिलनाडु के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को पसली में चोट लगी है और उन्होंने BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इससे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में उनकी टीम गुजरात टाइटंस (GT) की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि, उनकी चोट पर अभी कुछ खास अपडेट नहीं आया है। ऐसे में उनकी IPL में भागीदारी पर भी संशय बना हुआ है।
चोट
सुदर्शन को कैसे लगी थी चोट?
सुदर्शन को 26 दिसंबर को मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के खिलाफ 51 रन की पारी के दौरान रन-आउट से बचने के लिए डाइव लगाते समय दाहिनी पसली में चोट लग गई थी। इसके बाद उन्होंने 29 दिसंबर को कर्नाटक और 31 दिसंबर को झारखंड के खिलाफ मैचों में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल, वह कर्नाटक के खिलाफ मैच वाले दिन ही बेंगलुरु स्थित प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती हुए थे। अब उनकी पुनर्वास प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
चिंता
क्या GT के लिए चिंता की बात है सुदर्शन की चोट?
अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, सुदर्शन ज्यादा समय तक मैदान से बाहर नहीं रहेंगे। बिना विस्थापन वाला फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी टूट जाती है, लेकिन टूटने के दौरान उसके टुकड़े इतने ज्यादा नहीं हिलते कि अपनी जगह से हट जाएं, आमतौर पर सर्जरी की जरूरत नहीं होती। सुदर्शन शायद विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन IPL 2026 से पहले पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे।