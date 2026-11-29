क्या धीमे हो रहे जसप्रीत बुमराह? न्यूजीलैंड में घटी रफ्तार पर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड दौरे पर जारी टेस्ट सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी पुरानी लय और रफ्तार में नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी गेंदबाजी की गति में आई गिरावट और विकेटों के सूखे ने उनके कार्य भार और फिटनेस को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि भारतीय टीम को अब अपने इस प्रमुख तेज गेंदबाज के एक नए और थोड़े अलग रूप के लिए तैयार रहना चाहिए।
आंकड़े
विकेट के लिए 50 ओवर का लंबा इंतजार
न्यूजीलैंड में बुमराह को एक विकेट के लिए लगभग करीब 50 ओवर (292 गेंदों) तक इंतजार करना पड़ा, जो 2021 (285 गेंद) के बाद से टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे लंबा विकेट-रहित अंतराल है।
वेलिंगटन टेस्ट की पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 1 विकेट लेने के बाद क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी में वे कोई विकेट नहीं ले सके।
हालांकि, दूसरी पारी में टॉम लैथम और हेनरी निकोल्स को आउट कर उन्होंने इस सूखे को खत्म किया।
जानकारी
बुमराह की रफ्तार में भी आई कमी
2 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में बुमराह अब तक 88 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं। इस दौरान उनकी रफ्तार 128 से 133 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वेलिंगटन में केवल 6 प्रतिशत गेंदें ही 140 किलोमीटर प्रति घंटा को पार कर पाई थीं।
बयान
गावस्कर ने क्या दिया बयान?
क्राइस्टचर्च टेस्ट के तीसरे दिन गावस्कर ने कहा, "मुझे लगता है कि अब हमें यही बुमराह देखने को मिलेगा। वह 30 साल की उम्र के शुरुआती दौर में हैं, इसलिए वे अब और तेज नहीं होने वाले। यह बात तो पक्की है। 140 की रफ्तार शायद कभी-कभार देखने को मिले, लेकिन वे इसे 135 तक ले जाते हैं, तो यह फिर भी काफी तेज होगी।इसके साथ गेंद को मूवमेंट मिलता है, तो बल्लेबाजों के लिए उनका सामना करना मुश्किल होगा।"
बदलाव
लेंथ और रन-अप में तकनीकी बदलाव की ओर इशारा
गावस्कर ने कहा, "उन्होंने थोड़ी शॉर्ट लेंथ रखी, जिसका मतलब है कि बल्लेबाज गेंद को खेलने से चूके जरूर हैं, लेकिन वे कई ऐसी अच्छी गेंदों को छोड़ने में भी सफल रहे हैं जिन पर अन्यथा विकेट मिल सकते थे।"
उन्होंने बुमराह के रन-अप में भी बदलाव महसूस किया और कहा, "चाहे वह उनका रन-अप हो, जिसमें मुझे लगता है कि अब थोड़ा ज्यादा ठहराव है। शायद इसलिए गेंद फेंकते समय वे अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक पा रहे।"
राय
चोट के बाद वापसी और अभ्यास की कमी पर राय
इस साल जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर बाएं घुटने में चोट के कारण बुमराह 2 महीने क्रिकेट से दूर रहे।
एक साल बाद टेस्ट मैच खेल रहे बुमराह को न्यूजीलैंड दौरे पर सफेद गेंद सीरीज से आराम दिया गया था और इंडिया-A के अभ्यास मैच में 6 ओवर गेंदबाजी करने को मिली थी।
हालांकि, गावस्कर का मानना है कि वे अभ्यास की कमी से नहीं जूझ रहे थे, बल्कि वेलिंगटन की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद आसान हो गई थी।