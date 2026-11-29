जसप्रीत बुमराह की न्यूजीलैंड में घटी रफ्तार पर सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया है

क्या धीमे हो रहे जसप्रीत बुमराह? न्यूजीलैंड में घटी रफ्तार पर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान

लेखन भारत शर्मा 05:46 pm Nov 29, 202605:46 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड दौरे पर जारी टेस्ट सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी पुरानी लय और रफ्तार में नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी गेंदबाजी की गति में आई गिरावट और विकेटों के सूखे ने उनके कार्य भार और फिटनेस को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि भारतीय टीम को अब अपने इस प्रमुख तेज गेंदबाज के एक नए और थोड़े अलग रूप के लिए तैयार रहना चाहिए।