इरफान पठान ने भुवनेश्वर कुमार के चयन को लेकर चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े किए हैं

इरफान पठान ने चयन समिति पर उठाए सवाल, भुवनेश्वर कुमार के चयन को बताया बड़ी भूल

लेखन भारत शर्मा 11:53 am Nov 02, 202611:53 am

क्या है खबर?

भारत के पूर्व ऑलराउंडर और टी-20 विश्व कप 2007 के विजेता इरफान पठान ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल करने के फैसले पर BCCI चयनकर्ताओं की कड़ी आलोचना की है। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर इस सीरीज के 4 मैचों में केवल 1 विकेट चटका सके और उन्होंने बेहद महंगे साबित होते हुए 180 रन लुटा दिए।