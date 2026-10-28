अभिषेक शर्मा की पूर्व दिग्गज गेंदबाज ने की तारीफ, कहा- आलोचकों को दिया करारा जवाब

मैच के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए इरफान ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को तुरंत निशाना बनाने वाली मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए।

उन्होंने कहा, "अगर कुछ भी गलत होता है, थोड़ा सा भी, तो लोग उन्हें टीम से बाहर करने की मांग करने लगते हैं। ऐसा खासकर सोशल मीडिया पर होता है। मैं यहां टीम प्रबंधन या चयनकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। वे जानते हैं कि अभिषेक हमारे नंबर वन खिलाड़ी हैं।"