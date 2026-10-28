अभिषेक शर्मा की पूर्व दिग्गज गेंदबाज ने की तारीफ, कहा- आलोचकों को दिया करारा जवाब
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मात्र 38 गेंदों में 113 रनों की तूफानी पारी खेलकर तहलका मचा दिया है। इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और टी-20 विश्व कप 2007 विजेता इरफान पठान ने सोशल मीडिया आलोचकों को करारा जवाब देते हुए अभिषेक शर्मा की जमकर वकालत की है। आइए जानते हैं इरफान ने क्या कुछ कहा है।
बयान
इरफान ने क्या दिया बयान?
मैच के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए इरफान ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को तुरंत निशाना बनाने वाली मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा, "अगर कुछ भी गलत होता है, थोड़ा सा भी, तो लोग उन्हें टीम से बाहर करने की मांग करने लगते हैं। ऐसा खासकर सोशल मीडिया पर होता है। मैं यहां टीम प्रबंधन या चयनकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। वे जानते हैं कि अभिषेक हमारे नंबर वन खिलाड़ी हैं।"
ताकत
दुनिया के सबसे निडर हिटर हैं अभिषेक- इरफान
इरफान ने आगे कहा, "आपको टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल याद होगा। जब वह रन नहीं बना पा रहे थे, तब भी मैंने बयान दिया था कि मैं हमेशा उनका समर्थन करूंगा। उन्होंने कमाल का काम किया है।"
उन्होंने कहा, "वह दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे निडर हिटर हैं। जिस तरह से वे ऑफ-साइड में शॉट्स खेलते हैं, वह अविश्वसनीय है। टीम प्रबंधन भी जानता है कि वह मौका आने पर बहुत ही शानदार काम करते हैं।"
उपलब्धि
"न्यूजीलैंड में शतक लगाना जीवन में एक बार मिलने वाली उपलब्धि"
इरफान ने कहा, "अगर आप उन्हें लगातार एक ही लाइन पर गेंदबाजी करते रहेंगे और ऑफ साइड में खेलने की छूट देंगे, तो वह आपको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। अगर पिच धीमी नहीं है या आप बार-बार अपनी लाइन में बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो गेंदबाजों का टिकना नामुमकिन है।"
उन्होंने आगे कहा, "न्यूजीलैंड की धरती पर शतक बनाना किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए रोज की बात नहीं है, यह जीवन में एक बार मिलने वाली उपलब्धि है।"
बल्लेबाजी
कैसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी?
अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने पावरप्ले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 118 रन जोड़ दिए।
दोनों के बीच 44 गेंदों में 133 रन की साझेदारी हुई। इस दौरान अभिषेक ने महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया।
वह 38 गेंदों में 9 चौके और 11 छक्कों से 113 रन बनाकर आउट हुए। इसकी बदौलत भारत ने 13.2 ओवरों में 40 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।