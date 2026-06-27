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आयरलैंड बनाम भारत: दूसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
सीरीज में पिछड़ रही है भारतीय टीम (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

आयरलैंड बनाम भारत: दूसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन अंकित पसबोला
Jun 27, 2026
08:32 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टी-20 मैच 28 जून को बेलफास्ट में होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम को पहले टी-20 में हार मिली थी और अब मेहमान टीम दूसरे मैच को जीतकर सीरीज को बराबरी पर समाप्त करना चाहेगी। दूसरी तरफ मेजबान टीम मैच और सीरीज को जीतने की हरसंभव कोशिश करेगी। आइए मुकाबले का प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड 

आयरलैंड ने जीता है सिर्फ 1 मैच 

अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारत का पलड़ा भारी रहा है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमों के बीच अब तक 9 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान 8 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली है। आयरलैंड ने सिर्फ 1 मैच अपने नाम किया है। आयरलैंड ने अपने घर पर भारत के खिलाफ 7 टी-20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 में हार झेली है और 1 में जीत दर्ज की है।

भारत 

इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारत 

भारतीय टीम को पहले टी-20 में 34 रन से हार मिली। उस मैच में आयरिश टीम ने पहले खेलते हुए 182/9 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर ही सिमट गई थी। दूसरे टी-20 में भारतीय टीम अपने बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, और प्रसिद्ध कृष्णा।

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आयरलैंड 

ऐसी हो सकती है आयरलैंड की प्लेइंग इलेवन 

आयरलैंड की ओर से कप्तान लॉर्कन टकर ने पिछले टी-20 में अर्धशतक लगाया था। वह अपनी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मेजबान टीम को टिम टेक्टर और रॉस एडेयर की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। ये जोड़ी पहले टी-20 में कुछ खास नहीं कर सकी थी। संभावित एकादश: टिम टेक्टर, रॉस एडेयर, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (कप्तान/विकेटकीपर), बेंजामिन कैलिट्ज, गेराथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज, जय मूंद्रा, और मैथ्यू हॉलर्ड।

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पिच रिपोर्ट 

कैसा है बेलफास्ट की पिच का मिजाज?

बेलफास्ट की पिच से आमतौर पर बल्लेबाजों को अच्छी उछाल और गति मिलती है। ऐसे में शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाज इसका फायदा उठाना चाहेंगे। हालांकि, मैच जितना आगे बढ़ता है, पिच धीमी हो जाती है और स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 11 मैच जीते हैं और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं।

जानकारी

क्या पड़ेगा बारिश का खलल?

एक्यूवेदर के अनुसार, 28 जून को बेलफास्ट का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 11 डिग्री रहने का अनुमान है। शुक्रवार को बारिश होने की 57 प्रतिशत संभावना है। मैच में खलल पड़ सकता है।

प्रदर्शन 

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें

आयरिश कप्तान टकर ने भारतीय गेंदबाजों के सामने पहले टी-20 में 36 गेंदों में 50 रन बनाए थे। वह कप्तानी दूसरे मुकाबले में भी उपयोगी पारी खेलना चाहेंगे। गैरेथ डेलानी ने भी पहले टी-20 में 32 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम से अभिषेक शर्मा ने पहले टी-20 में ताबड़तोड़ पारी खेली थी। वह एक बार फिर अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे।

जानकारी

कब और कहां देखें मुकाबला?

भारत और आयरलैंड के बीच ये मुकाबला 28 जून को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।

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