आयरलैंड बनाम भारत: दूसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

आयरलैंड

ऐसी हो सकती है आयरलैंड की प्लेइंग इलेवन

आयरलैंड की ओर से कप्तान लॉर्कन टकर ने पिछले टी-20 में अर्धशतक लगाया था। वह अपनी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मेजबान टीम को टिम टेक्टर और रॉस एडेयर की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। ये जोड़ी पहले टी-20 में कुछ खास नहीं कर सकी थी। संभावित एकादश: टिम टेक्टर, रॉस एडेयर, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (कप्तान/विकेटकीपर), बेंजामिन कैलिट्ज, गेराथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज, जय मूंद्रा, और मैथ्यू हॉलर्ड।