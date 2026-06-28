आयरलैंड बनाम भारत: हैरी टेक्टर ने दूसरे टी-20 में लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

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इस सूची में शामिल हुए टेक्टर

टेक्टर अपने 100वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारी में 50+ रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बने। वह इस मामले में ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, जोस बटलर और रॉस टेलर की सूची में शामिल हुए। टेक्टर ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 पारियों में 24.97 की औसत और 121.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,898 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 96 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 9 अर्धशतक लगाए हैं।