आयरलैंड ने ओमान के खिलाफ बनाया टी-20 विश्व कप इतिहास का दूसरा सर्वोच्च टीम स्कोर

बल्लेबाजी आयरलैंड ने कैसे बनाया दूसरा सर्वोच्च स्कोर? आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 रन पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद आए कप्तान लोकरन टकर ने गैरेथ डेलानी (56) के साथ 5वें विकेट के लिए 101 रन की अहम साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने जॉर्ज डॉकरेल (35*) के साथ छठे विकेट के लिए 19 गेंदाें में 70 रन जोड़ते हुए स्कोर को 235/5 पर पहुंचा दिया। इस दौरान टकर 51 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 94 रन बनाकर नाबाद रहे।

अर्धशतक डेलानी ने जड़ा चौथा अर्धशतक डेलानी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा और ओमान टीम के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। इसी तरह यह उनके टी-20 विश्व कप करियर का पहला ही अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की बदौलत ही आयरलैंड की टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। वह 30 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 56 रन बनाकर आउट हुए।

Advertisement

Advertisement