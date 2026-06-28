आयरलैंड ने दूसरे टी-20 में भारत को हराते हुए रचा इतिहास, 2-0 से जीती सीरीज
क्या है खबर?
आयरलैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 में भारतीय क्रिकेट टीम को 1 रन से हराते हुए 2 मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप किया। बेलफास्ट में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154/8 का स्कोर बनाया। जवाब में मेहमान टीम तिलक वर्मा की पारी (55) के बावजूद लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। आयरलैंड ने पहली बार भारत को किसी सीरीज में हराया है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
टिम टेक्टर (5) और रॉस अडायर (16) के जल्दी आउट होने के बाद हैरी टेक्टर ने अर्धशतक लगाया। मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आए कैलिट्ज ने 23 गेंदों में 37 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद ईशान किशन (12) और श्रेयस अय्यर (10) भी जल्दी आउट हुए। मुश्किल घड़ी में तिलक और हर्षित राणा (21) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।
हैरी टेक्टर
टेक्टर ने लगाया अपना 9वां अर्धशतक
आयरलैंड ने जब 17 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब टेक्टर क्रीज पर आए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बेंजामिन कैलिट्ज के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की। टेक्टर ने 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 47 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया।
सूची
इस सूची में शामिल हुए टेक्टर
टेक्टर अपने 100वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारी में 50+ रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बने। वह इस मामले में ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, जोस बटलर और रॉस टेलर की सूची में शामिल हुए। टेक्टर ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 पारियों में 24.97 की औसत और 121.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,898 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 96 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 9 अर्धशतक लगाए हैं।
रिकॉर्ड
सैमसन और अभिषेक हुए शून्य पर आउट
भारतीय टीम की खराब शुरुआत रही और संजू सैमसन पारी की पहली ही गेंद पर आउट हुए। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी शून्य पर पवेलियन लौट गए। इन दोनों बल्लेबाजों के विकेट जय मूंदरा ने लिए। यह सिर्फ तीसरा ऐसा मौका है, जब भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं। इससे पहले रोहित और रहाणे (बनाम पाकिस्तान, 2016) और गिल और जायसवाल (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2023) की सलामी जोड़ी ऐसा कर चुकी थी।
तिलक
तिलक ने लगाया अपना 7वां अर्धशतक
भारत को 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 रन तक 3 बड़े झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए तिलक ने एक छोर संभाला और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। उन्होंने शिवम दुबे (20) के साथ 35 रन और अक्षर पटेल (14) के साथ 39 रन की साझेदारियां निभाई। वह पारी में 46 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के से 55 रन बनाकर आउट हुए।