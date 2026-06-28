आयरलैंड ने दूसरे टी-20 में भारत को हराते हुए रचा इतिहास, 2-0 से जीती सीरीज

लेखा-जोखा

इस तरह से रोचक रहा मुकाबला

टिम टेक्टर (5) और रॉस अडायर (16) के जल्दी आउट होने के बाद हैरी टेक्टर ने अर्धशतक लगाया। मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आए कैलिट्ज ने 23 गेंदों में 37 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद ईशान किशन (12) और श्रेयस अय्यर (10) भी जल्दी आउट हुए। मुश्किल घड़ी में तिलक और हर्षित राणा (21) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।