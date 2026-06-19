IPL: युवराज सिंह DC के कोचिंग दल में होंगे शामिल? केएल राहुल हो सकते हैं कप्तान

राहुल

DC के अगले कप्तान के दावेदार हैं राहुल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल DC के अगले कप्तान बनाए जाने के दावेदार हैं। IPL 2026 में DC ने को 7 मैचों में जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। टीम ने सत्र का अंत 14 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहते हुए किया। DC के लिए राहुल ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उनके बल्ले से 14 मैच की 14 पारियों में 45.61 की औसत और 174.41 की स्ट्राइक रेट से 593 रन निकले थे।