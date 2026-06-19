IPL: युवराज सिंह DC के कोचिंग दल में होंगे शामिल? केएल राहुल हो सकते हैं कप्तान
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था। अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सकी थी। इस बीच खबर है कि युवराज सिंह DC के सपोर्ट स्टाफ में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ-साथ DC के प्रमुख बल्लेबाज केएल राहुल अगले सीजन में टीम की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
युवराज के अनुभव से टीम को होगा फायदा
टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्र के हवाले से लिखा, "कौन नहीं चाहेगा कि युवराज सिंह डगआउट में हों? उनके कई पुराने साथी खिलाड़ी, जैसे आशीष नेहरा, जहीर खान और वीरेंद्र सहवाग, IPL में कोचिंग कर चुके हैं। वे अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान पर घंटों बिताने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस सीधे तौर पर शामिल होकर सिखाने के तरीके से कई क्रिकेटरों का फायदा हुआ है।"
कोच
किसी टीम के कोच नहीं रहे हैं युवराज
युवराज भले ही किसी टीम के कोच नहीं रहे हैं, लेकिन वह पर्दे के पीछे युवा प्रतिभाओं को निखारने में जुटे हैं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ उनका काम काफी प्रसिद्ध रहा है और आज ये दोनों न केवल भारत बल्कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। IPL के इतिहास में युवराज 6 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), मुंबई इंडियंस (MI), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), पंजाब किंग्स (PBKS), पुणे वॉरियर्स और DC से खेल चुके हैं।
राहुल
DC के अगले कप्तान के दावेदार हैं राहुल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल DC के अगले कप्तान बनाए जाने के दावेदार हैं। IPL 2026 में DC ने को 7 मैचों में जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। टीम ने सत्र का अंत 14 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहते हुए किया। DC के लिए राहुल ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उनके बल्ले से 14 मैच की 14 पारियों में 45.61 की औसत और 174.41 की स्ट्राइक रेट से 593 रन निकले थे।