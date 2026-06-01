IPL: इन टीमों ने एक मैदान पर जीते हैं 2 फाइनल मैच

#1 MI (कोलकाता, IPL 2013 और 2015) मुंबई इंडियंस (MI) को कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम काफी रास आता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते हुए MI ने IPL 2013 और 2015 के खिताब जीते थे। 2013 में रोहित की कप्तानी में MI ने फाइनल में CSK को 23 रन से हराते हुए खिताब जीता था। उस सीजन में उन्होंने 13 मैचों में कप्तानी की थी। 2015 के फाइनल में MI ने CSK को 15 रन से हराया था।

#2 MI (हैदराबाद, IPL 2017 और 2019) MI ने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में भी 2 बार फाइनल मैच जीते थे। 2017 के खिताबी मुकाबले में MI ने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स को एक रन से करीबी अंतर से हराया था। उस मैच में जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य को पुणे की टीम हासिल नहीं कर सकी थी। IPL 2019 के फाइनल में MI ने CSK को एक रन से ही शिकस्त दी थी।

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#3 KKR (चेन्नई, IPL 2012 और 2024) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL के इतिहास में 3 खिताब जीते हैं। इनमें से 2 बार KKR ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में फाइनल खेले थे। 2012 में गौतम गंभीर की कप्तानी में खेलते हुए KKR ने CSK को 5 विकेट से हराया था। चेन्नई में हुए मैच में KKR ने जीत के लिए मिले 191 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। 2024 के फाइनल में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में KKR ने SRH को हराया था।

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