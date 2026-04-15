IPL: इन टीमों ने अपने घरेलू मैदान पर जीते हैं 50+ मैच

#1 मुंबई इंडियंस (वानखेड़े स्टेडियम) IPL में एक मैदान पर सर्वाधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस (MI) के नाम पर दर्ज है। MI ने वानखेड़े स्टेडियम में 94 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 58 जीत दर्ज की है और 36 में हार झेली है। इस मैदान पर MI का सर्वोच्च टीम स्कोर 234 रन है और सबसे कम स्कोर 87 रन है। यह मैदान बल्लेबाजी के लिए आसान माना जाता है।

#2 कोलकाता नाइट राइडर्स (ईडन गार्डन स्टेडियम) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का ईडन गार्डन स्टेडियम में जोरदार रहा है। IPL के इतिहास में KKR ने अपने घरेलू मैदान पर अब तक 98 मैच खेले हैं, जिसमें से 54 में जीत हासिल की है। इस बीच KKR ने यहां पर 42 मैच हारे हैं और 2 मैच बेनतीजा रहे हैं। KKR का इस मैदान पर सर्वोच्च टीम स्कोर 261 रन रहा है, जबकि सबसे कम स्कोर 98 रन रहा है।

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