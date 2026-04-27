IPL: इन खिलाड़ियों ने मैच में 50+ रन बनाने के साथ-साथ फील्डिंग में 4 कैच पकड़े

#1 जैक्स कैलिस (2011) IPL 2011 के छठे मैच में KKR ने डेक्कन चार्जर्स को 9 रन से हराया था। इस मैच में जैक्स कैलिस ने 45 गेंदों में 53 रन बनाए थे, जिसमें 7 चौके और एक छक्का शामिल था। उनकी पारी की बदौलत KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163/4 का स्कोर बनाया। जवाब में चार्जर्स की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 154/8 का स्कोर ही बना सकी थी। कैलिस ने फील्डिंग करते हुए 4 कैच भी पकड़े थे।

#2 रियान पराग (2022) IPL 2022 के 39वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने RCB को 29 रन से हराया था। पुणे में खेले गए मुकाबले में RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 144/8 का स्कोर बनाया था, जिसमें रियान पराग ने 31 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 56 रन बनाए थे। इसके बाद फील्डिंग में पराग ने 4 कैच भी लपके थे। RCB की टीम 145 रन पर सिमट गई थी।

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#3 डेरिल मिचेल (2024) IPL 2024 के 46वें मैच में CSK ने SRH को 78 रन से हराया था। उस मुकाबले में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212/3 का स्कोर बनाया, जिसमें डेरिल मिचेल ने 52 रन की पारी खेली थी। उनके अलावा रुतुराज गायकवाड़ ने 98 रन बनाए थे। इसके बाद फील्डिंग करते हुए मिचेल ने 5 कैच पकड़े थे और SRH की पूरी टीम सिर्फ 134 रन पर आउट हो गई थी।

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