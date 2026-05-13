IPL: SRH की ओर से इन विदेशी बल्लेबाजों ने एक सीजन में 500+ रन बनाए

#1 डेविड वार्नर (6 बार) डेविड वार्नर ने 2009 से लेकर 2024 तक IPL में कुल 184 मैच खेले, जिसमें 40.52 की औसत और 139.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 6,565 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 126 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 शतक और 62 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने 2014 से 2020 तक क्रमशः 528, 562, 848, 641, 692 और 548 रन बनाए थे। उन्हें 2015, 2017 और 2019 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिली थी।

#2 केन विलियमसन केन विलियमसन ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2015 में खेला था। SRH के अलावा विलियमसन गुजरात टाइटंस (GT) की टीम का भी हिस्सा रहे हैं। अपने IPL करियर में उन्होंने 79 मुकाबले खेले हैं और 35.46 की औसत से 2,128 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 125.61 की रही है। विलियमसन ने 18 अर्धशतक जड़े हैं। IPL 2018 में उन्होंने SRH की ओर से 52.50 की औसत और 142.44 की स्ट्राइक रेट से 735 रन बनाए थे।

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#3 ट्रेविस हेड ट्रेविस हेड भी SRH की ओर से इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 2024 सीजन में 40.50 की औसत और 191.55 की स्ट्राइक रेट के साथ 567 रन बनाए थे। उन्होंने तब एक शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए थे। IPL 2024 के फाइनल में SRH की टीम KKR से हारकर उपविजेता रही थी। फाइनल में वह अपना खाता भी नहीं खोल सके थे।

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#4 हेनरिक क्लासेन ﻿क्लासेन ने IPL 2026 में 12 पारियों में 50.80 की औसत और 153.93 की स्ट्राइक रेट के साथ 508 रन बनाए हैं। इसमें 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। यह पहला ऐसा सीजन है, जिसमें क्लासेन ने 500 रन का आंकड़ा छूआ है। इससे पहले IPL 2025 में इस दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने 13 पारियों में 44.27 की औसत और 172.69 की स्ट्राइक रेट के साथ 487 रन बनाए थे।