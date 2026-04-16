IPL: सलामी बल्लेबाज के तौर पर इन भारतीय खिलाड़ियों ने लगाए सर्वाधिक छक्के

#1 विराट कोहली कोहली ने अब तक सलामी बल्लेबाज के तौर पर 133 मैच खेले हैं और इसकी 133 पारियों में 47.18 की औसत और 139.91 की स्ट्राइक रेट के साथ 5,237 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 113* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 8 शतक और 41 अर्धशतक लगाए हैं। वह पारी की शुरुआत करते हुए 185 छक्के लगा चुके हैं। बता दें कि कोहली IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

#2 केएल राहुल केएल राहुल ने बतौर सलामी बल्लेबाज अब तक 107 मैच खेले हैं और इसकी 107 ही पारियों में उन्होंने 48.69 की औसत और 138.75 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,529 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 184 छक्के लगाए हैं। राहुल ने अपने IPL करियर में कुल 5 शतक लगाए हैं और ये सभी सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए आए हैं। वह IPL 2026 में भी DC के सलामी बल्लेबाज हैं।

Advertisement

#3 रोहित शर्मा रोहित शर्मा ने IPL में सलामी बल्लेबाज के तौर पर कुल 148 छक्के लगाए हैं। उन्होंने 121 पारियों में सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेला है, जिसमें 29.23 की औसत और 134.81 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,303 रन अपने नाम किए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक और 20 अर्धशतक लगाए हैं। वह पारी की शुरुआत करते हुए 7 पारियों में शून्य पर आउट हो चुके हैं।

Advertisement