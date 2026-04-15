IPL: इन भारतीय कप्तानों ने लगातार सबसे ज्यादा मैच हारे 

#1 सौरव गांगुली (9 हार, 2012) पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के नेतृत्व में पुणे वॉरियर्स (PWI) ने 2012 में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था। उस सीजन में PWI ने अपने आखिरी 9 मैचों में हार झेली थी। IPL 2012 में गांगुली के नेतृत्व में खेलते हुए PWI ने सिर्फ 4 मैच जीते थे और 12 में हार का सामना किया था। यह IPL में गांगुली का आखिरी सीजन रहा था, जिसमें बल्ले से उन्होंने 268 रन बनाए थे।

#2 रोहित शर्मा (8 हार, 2022) IPL 2022 में रोहित शर्मा की कप्तानी में MI ने अपने शुरुआती 8 मैचों में हार झेली थी। उस सीजन में MI सिर्फ 4 मैच ही जीत सकी थी और अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही थी। यह MI का दूसरा ऐसा मौका था, जब उन्हें अपने शुरुआती 5 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2014 में भी MI ने अपने शुरुआती 5 मैच हारे थे।

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#3 रुतुराज गायकवाड़ (7 हार, 2025-26) गायकवाड़ की कप्तानी में IPL 2025 में CSK ने 4 मैच हारे थे। वह चोट के कारण पिछले सीजन में शुरुआती 5 मैचों के बाद नहीं खेल सके थे। इसके बाद गायकवाड़ की कप्तानी में IPL 2026 की शुरुआती 3 मैचों में CSK को हार का सामना करना पड़ा। इस समय खेले जा रहे सीजन में CSK ने अपने हार का सिलसिला आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ तोड़ा था।

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