IPL: GT के इन बल्लेबाजों ने लगातार 3 पारियों में 50+ रन बनाए

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के साई सुदर्शन शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। GT के इस सलामी बल्लेबाज ने मौजूदा सीजन में अब तक 500 से अधिक रन बना लिए हैं। इस अभियान में सुदर्शन ने IPL 2026 में लगातार 3 पारियों में 50+ रन बनाए। इस बीच GT के उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने लगातार 3 पारियों में 50+ रन बनाए हैं।

#1 हार्दिक पांड्या (2022) IPL 2022 का खिताब GT ने जीता था। तब इस टीम को पहली बार विजेता बनाने में कप्तान हार्दिक पांड्या की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने IPL 2022 में SRH, RR और KKR के खिलाफ क्रमशः 50, 87 और 67 रन के स्कोर किए थे। उस सीजन में पांड्या ने 15 पारियों में 44.27 की औसत और 131.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 487 रन बनाए थे। उन्होंने 4 अर्धशतक भी लगाए थे।

#2 साई सुदर्शन (2024-25 और 2026) सुदर्शन इससे पहले 2024-25 सीजन में लगातार 3 पारियों में 50+ रन बना चुके हैं। उन्होंने IPL 2026 में भी लगातार 3 पारियों में अर्धशतक लगाए हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस सीजन में PBKS के खिलाफ मैच में 57 रन की पारी खेली थी। इसके बाद अगले 2 मैचों में RR के विरुद्ध 55 रन और SRH के खिलाफ 61 रन बनाए हैं। उन्होंने 2026 समेत पिछले लगातार 3 सीजन में 500+ रन बनाए हैं।

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