IPL: RCB से खेलते हुए इन तेज गेंदबाजों ने लिए हैं 50+ विकेट

#1 हर्षल पटेल (99 विकेट ) तेज गेंदबाजों में RCB से सर्वाधिक विकेट हर्षल पटेल ने लिए हैं। आखिरी बार वह इस फ्रेंचाइजी के लिए 2023 में खेलते हुए नजर आए थे। RCB की जर्सी में उन्होंने 80 मुकाबले खेले थे और इसकी 77 पारियों में 23.17 की औसत और 8.47 की इकॉनमी रेट से 99 विकेट लिए थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/27 का रहा था।

#2 मोहम्मद सिराज (83 विकेट) साल 2018 से 2024 तक RCB की टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद सिराज इस सूची में शामिल हैं। अभी ये खिलाड़ी गुजरात टाइटंस (GT) की टीम का हिस्सा है। सिराज ने RCB के लिए 87 मुकाबले खेले थे और इसकी 87 पारियों में 31.44 की औसत और 8.60 की इकॉनमी रेट से 83 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/21 का रहा था।

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#3 विनय कुमार (53 विकेट) साल 2008 से 2013 तक RCB के लिए खेले विनय कुमार इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इस पूर्व तेज गेंदबाज ने RCB की ओर से 64 मुकाबले खेले थे और इसकी 63 पारियों में 25.30 की औसत से 72 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 8.37 की रही थी। इस खिलाड़ी ने एक बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया था। विनय का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/40 का रहा था।

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#4 जोश हेजलवुड (53* विकेट) हेजलवुड ने RCB का प्रतिनिधित्व करते हुए 32 मैच खेले हैं, जिसमें 18.73 की औसत और 8.34 की इकॉनमी रेट के साथ 53 विकेट लिए हैं। वह RCB की ओर से पिछले सीजन में खिताब भी जीत चुके हैं। IPL में वह RCB से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का हिस्सा रह चुके हैं। अपने IPL करियर में इस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने 44 मैचों में 20.76 की औसत के साथ 65 विकेट लिए हैं।