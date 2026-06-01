IPL: सबसे कम मैचों में कप्तानी करते हुए टीम को 2 खिताब जिताने वाले कप्तान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में अब तक चुनिंदा कप्तान ऐसे हुए हैं, जिन्होंने लगातार 2 बार ये ट्रॉफी जीती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के रजत पाटीदार भी इस सूची में शामिल हुए। उनके नेतृत्व में RCB ने IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस (GT) को हराते हुए अपना दूसरा खिताब जीता। इस बीच IPL इतिहास के उन कप्तानों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने सबसे कम मैचों में टीम को 2 बार विजेता बनाया।

#1 रजत पाटीदार (28 मैच) पाटीदार ने IPL 2025 के दौरान पहली बार RCB की कप्तानी की थी। उनके 2025 में 13 मैचों में ही कप्तानी करते हुए टीम को विजेता बनाया था। तब फाइनल में RCB ने PBKS को 6 रन से हराया था। IPL 2026 में पाटीदार ने 15 मैचों में कप्तानी की। IPL 2026 के फाइनल में RCB ने जीत के लिए मिले 156 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में हासिल किया।

#2 रोहित शर्मा (44 मैच) IPL 2013 में शुरुआती मैचों में MI की कप्तानी रिकी पोंटिंग ने की थी। हालांकि, निराशाजनक प्रदर्शन के बीच उन्होंने खुद को टीम से ड्रॉप किया था और रोहित को कप्तान बनाया गया था। रोहित की कप्तानी में MI ने फाइनल में CSK को 23 रन से हराते हुए खिताब जीता था। उन्होंने 13 मैचों में कप्तानी की थी। इसके बाद 2014 में MI खिताब नहीं जीत सकी थी और 2015 में अपना दूसरा खिताब जीतने में सफल रही थी।

Advertisement