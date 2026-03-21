IPL इतिहास में अभी तक चैंपियन नहीं बन पाई हैं ये टीमें, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में कई टीमें मैदान पर उतरीं, कुछ ने खिताब अपने नाम किया तो कुछ करीब आकर चूक गईं। इन टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, कई यादगार मुकाबले खेले, लेकिन ट्रॉफी अब तक उनसे दूर ही रही। हर संस्करण में ये टीमें नई उम्मीदों के साथ उतरती हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। ऐसे में आइए उन टीमों पर नजर डालते हैं जो अब तक इस टूर्नामेंट में चैंपियन नहीं बन पाई हैं।

#1 पंजाब किंग्स IPL के पहले संस्करण से ये टूर्नामेंट खेल रही पंजाब किंग्स (PBKS) एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। पहले इस टीम का नाम किंग्स इलेवन पंजाब था। PBKS 2 बार फाइनल में भी पहुंची है। साल 2014 में जॉर्ज बेली की कप्तानी में टीम ने फाइनल खेला था, जहां उसे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 3 विकेट से हार मिली थी। IPL 2025 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उसे 6 रन से हराया था।

#2 दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली की टीम भी ये टूर्नामेंट पहले संस्करण (2008) से खेल रही है। पहले इस फ्रेंचाइजी का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था। अब इस टीम को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के नाम से जानते हैं। ये भी टीम अभी तक एक बार भी ट्रॉफी उठा नहीं पाई है। DC सिर्फ एक बार IPL 2020 में फाइनल खेली थी। जहां उसे मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

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#3 लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) उन 3 टीमों में है जो अभी तक IPL की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। LSG तो अब तक फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई है। हालांकि, टीम 3 बार प्लेऑफ खेलने में सफल हुई है। LSG का डेब्यू संस्करण साल 2022 में था। उसी साल गुजरात टाइटंस (GT) भी पहली बार ये टूर्नामेंट खेल रही थी। उसने राजस्थान रॉयल्स (RR) को फाइनल में 7 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीत ली थी।

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