IPL में रोहित शर्मा के खिलाफ रहा है संदीप शर्मा का दबदबा, आंकड़ों से समझिए कहानी 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में संदीप शर्मा उन गेंदबाजों में शामिल हैं जिन्हें अक्सर कम आंका गया, लेकिन उन्होंने हर बार प्रदर्शन से जवाब दिया। राजस्थान रॉयल्स (RR) के इस तेज गेंदबाज ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ उन्होंने रोहित शर्मा को आउट कर एक बार फिर उन पर अपना दबदबा साबित किया। ऐसे में आइए दोनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

आउट अपने पहले ओवर में ही किया रोहित को आउट बारिश से प्रभावित मुकाबला 11-11 ओवर का हुआ, RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150/3 का स्कोर खड़ा किया। टीम को यह बढ़त यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की तेज पारियों से मिली। MI की शुरुआत खराब रही और उसने पावरप्ले में ही रयान रिकेल्टन और रोहित के विकेट गंवा दिए। संदीप शर्मा ने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित को LBW आउट कर टीम को बड़ी सफलता दिलाई। रोहित उनकी यॉर्कर लेंथ गेंद समझ ही नहीं पाए।

आंकड़े रोहित के खिलाफ संदीप का पलड़ा रहा है भारी IPL में संदीप और रोहित के बीच की टक्कर हमेशा दिलचस्प रही है, इस मुकाबले में संदीप का पलड़ा भारी रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, संदीप ने सिर्फ 13 पारियों में रोहित को 6 बार पवेलियन भेजा है। इस दौरान रोहित ने 47 गेंदों में महज 38 रन बनाए हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 80.85 की रही है। उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले हैं, जबकि 30 गेंदें में तो वह एक भी रन नहीं बना पाए।

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