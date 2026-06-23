IPL: ऋषभ पंत 15 करोड़ रुपये में DC में करेंगे वापसी, कुलदीप होंगे LSG का हिस्सा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली के लिए बड़ा सौदा हुआ है। इसके तहत अब ऋषभ पंत 15 करोड़ रुपये में DC में वापसी करेंगे, जबकि कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपये में LSG का हिस्सा होंगे। IPL काउंसिल ने इस सौदे की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बता दें कि पिछले कई दिनों से पंत और कुलदीप की अदला-बदली के सौदे की खबरें चल रही थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें आधिकारिक पोस्ट
🚨 Announcement 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL.
Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore.
More Details ▶️ https://t.co/64HeOX143I… pic.twitter.com/tIEvj7fgNo
कटौती
पंत की सैलरी में हुई भारी कटौती
इस सौदे से पंत को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। उन्हें 2 साल पहले LSG ने 27 करोड़ रुपये की भारी-भरकम सैलरी पर अपने साथ जोड़ा था, लेकिन उसके बाद टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। ऐसे में टीम बड़े बदलाव की तैयारी में थी। इस सौदे के तहत पंत की 15 करोड़ रुपये में DC में वापसी हुई है। इसके तहत उन्हें अपनी सैलरी में 12 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है।
फायदा
कुलदीप की सैलरी में नहीं हुआ कोई बदलाव
DC ने साल 2022 में कुलदीप को 13.5 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। उसके बाद उन्होंने टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने DC के लिए 65 मैचों में 72 विकेट अपने नाम किए और टूर्नामेंट में सबसे असरदार विकेट लेने वाले गेंदबाजों के तौर पर पहचान बनाई है। उनके प्रदर्शन को देखते हुए LSG की टीम उन्हें पंत के बदले उनकी पुरानी सैलरी यानी 13.50 करोड़ रुपये में ही अपने जोड़ने पर सहमत हो गई।
निराशा
IPL 2026 के बाद पंत ने छोड़ दी थी LSG की कप्तानी
पंत की कप्तानी में LSG टीम IPL 2026 में 10वें स्थान पर रही। एक और निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पंत ने कप्तानी छोड़ दी थी। हालांकि, उनके पद से हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई थीं। LSG के साथ अपने 2 सीजन के कार्यकाल में पंत ने 28 मैचों में 135.7 के स्ट्राइक रेट से केवल 581 रन बनाए थे। बल्ले से उनके निराशाजनक प्रदर्शन और LSG के निराशाजनक नतीजों के बाद उन पर लगातार सवाल उठते रहे थे।
प्रदर्शन
DC के लिए 9 IPL संस्करण खेल चुके हैं पंत
इस वापसी से पहले पंत 2016 से 2024 तक DC का हिस्सा रहे थे। उन्होंने DC के लिए 111 मैचों में 35.31 की औसत से 3,284 रन बनाने में सफल रहे थे। वह DC के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2021 से 2024 तक चार संस्करणों के 43 मैचों में टीम की कप्तानी भी की थी। IPL 2025 की मेगा नीलामी में LSG ने IPL इतिहास की सबसे ऊंची बोली (27 करोड़ रुपये) लगाकर उन्हें खरीदा था।
करियर
कैसा रहा है पंत और कुलदीप का IPL करियर?
पंत ने 2016 में IPL डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 139 मैचों में 33.60 की औसत और 146.79 की स्ट्राइक रेट से 3,865 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 128 रन का है। इसी तरह कुलदीप ने 2016 में IPL डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 110 मैचों में 27.95 की औसत और 8.26 की इकॉनमी से 112 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/14 का रहा है।