ऋषभ पंत 15 करोड़ रुपये में DC में करेंगे वापसी

IPL: ऋषभ पंत 15 करोड़ रुपये में DC में करेंगे वापसी, कुलदीप होंगे LSG का हिस्सा

लेखन भारत शर्मा 02:02 pm Jun 23, 202602:02 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली के लिए बड़ा सौदा हुआ है। इसके तहत अब ऋषभ पंत 15 करोड़ रुपये में DC में वापसी करेंगे, जबकि कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपये में LSG का हिस्सा होंगे। IPL काउंसिल ने इस सौदे की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बता दें कि पिछले कई दिनों से पंत और कुलदीप की अदला-बदली के सौदे की खबरें चल रही थी।