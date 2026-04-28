IPL: SRH के इन बल्लेबाजों के नाम है सबसे बड़ी साझेदारी, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने कई बार शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए बड़ी-बड़ी साझेदारियां बनाई हैं। जब 2 बल्लेबाज क्रीज पर टिककर रन जोड़ते हैं तो मैच का पूरा रुख बदल जाता है। SRH के लिए भी कई ऐसी यादगार साझेदारियां देखने को मिली हैं, जिन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। ऐसे में आइए इस टीम के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।

#1 डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो (185 रन) डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो के नाम IPL के इतिहास में SRH के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने साल 2019 के IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ पहले विकेट के लिए 185 रन जोड़ दिए थे। बेयरस्टो ने उस मुकाबले में 56 गेंदों में 114 रन की पारी खेली थी। वार्नर के बल्ले से 55 गेंदों में 100 रन निकले थे। उस मैच को SRH ने 1118 रन से अपने नाम किया था।

#2 केन विलियमसन और शिखर धवन (176* रन) दूसरे स्थान पर केन विलियमसन और शिखर धवन की जोड़ी है। दोनों ने IPL 2018 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 176* रन जोड़े थे। SRH 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। धवन ने 50 गेंदों का सामना कर 92 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 184 की रही थी। विलियमसन ने 53 गेंदों का सामना कर 83 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 156.60 की रही थी। SRH को 9 विकेट से जीत मिली थी।

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#3 अभिषेक शर्मा और ट्रेविड हेड (171 रन) IPL 2025 में SRH के लिए खेलते हुए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 171 रन की बड़ी साझेदारी निभाई थी। अभिषेक ने PBKS के खिलाफ उस मुकाबले में 55 गेंदों में 141 रन बनाए थे। हेड के बल्ले से 37 गेंदों में 66 रन निकले थे। SRH मैच में 246 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और इन दोनों की धमाकेदार पारियों के चलते 18.3 ओवर में 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली थी।

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