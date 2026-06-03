IPL के एक सीजन में चौकों-छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बड़े स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने कुल रनों का बड़ा हिस्सा सिर्फ चौकों और छक्कों से बटोरा। इन बल्लेबाजों ने पूरे सीजन में गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाते हुए रन बरसाए। ऐसे में आइए चौकों-छक्कों की मदद से IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 वैभव सूर्यवंशी (684 रन) पहले स्थान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आ गए हैं। उन्होंने IPL 2026 में 684 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए। उनके बल्ले से 72 छक्के और 63 चौके निकले। पूरे सीजन उनकी स्ट्राइक रेट 237.30 की रही। इस खिलाड़ी ने कुल 16 मुकाबले खेले और इसकी 16 पारियों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए। उनके बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा।

#2 जोस बटलर (606 रन) जोस बटलर IPL के एक सीजन में चौकों और छक्कों की मदद से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज थे, लेकिन वैभव ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने IPL 2022 में RR के लिए बाउंड्री से 606 रन बटोरे थे। उस सीजन उन्होंने 17 मैचों में 57.53 की औसत और 149.05 के स्ट्राइक रेट से 863 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 शतक और 4 अर्धशतक निकले थे। अब यह खिलाड़ी गुजरात टाइटंस (GT) का हिस्सा है।

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#3 विराट कोहली (564 रन) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने IPL 2016 में 564 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए थे। इस खिलाड़ी ने उस सीजन 83 चौके और 38 छक्के लगाए थे। उन्होंने कुल 16 मुकाबलों की 16 पारियों में 81.08 की औसत से 973 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 152.03 की रही थी। उनके बल्ले से 4 शतक और 7 अर्धशतक निकले थे।

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