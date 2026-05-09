IPL: MI के लिए एक पारी में चौकों और छक्कों से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

मुंबई इंडियंस (MI) के लिए कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक पारियों से फैंस का भरपूर मनोरंजन किया है। इस टीम के बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की बरसात कर कई यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। खास बात यह रही कि इन पारियों में अधिकांश रन केवल बाउंड्री से आए। ऐसे में आइए चौकों और छक्कों की मदद से एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले MI के बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 सनथ जयसूर्या (102 रन) पहले स्थान पर MI के पूर्व सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने साल 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 48 गेंदों में 114 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से 102 रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 237.50 की रही थी। ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। MI को मैच में 9 विकेट से जीत मिली थी।

#2 रयान रिकेल्टन (88 रन) दूसरे स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ साल 2026 में 123 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 88 रन चौकों और छक्कों से निकले थे। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट उस मुकाबले में 223.63 की रही थी। मैच में MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243/5 का स्कोर बनाया था। SRH ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

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#3 सूर्यकुमार यादव (84 रन) तीसरे स्थान पर सूर्यकुमार यादव हैं। उन्होंने साल 2024 में SRH के खिलाफ 102 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 51 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। इस पारी के दौरान उन्होंने 84 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की थी। SRH ने MI को 174 रन का लक्ष्य दिया था। MI ने 3 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया था।

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