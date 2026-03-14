IPL के इतिहास में CSK के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) हमेशा से सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती रही है। इस टीम के खिलाफ रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि CSK की गेंदबाजी और रणनीति अक्सर विरोधी टीमों पर भारी पड़ती है। इसके बावजूद कुछ बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने CSK के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए ढेर सारे रन बनाए हैं। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 विराट कोहली (1,146 रन) इस सूची में पहले स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। उन्होंने अब तक CSK के खिलाफ 35 मुकाबले खेले हैं और इसकी 34 पारियों में 38.20 की औसत से 1,146 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 127.75 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 10 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90* रन रहा है।

#2 शिखर धवन (1,057 रन) IPL में 5 टीमों का हिस्सा रहे शिखर धवन दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने CSK के खिलाफ पहला मुकाबला 2008 में खेला था। आखिरी बार वह 2023 में इस टीम के खिलाफ खेलते नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 29 पारियों में 44.04 की औसत और 131.79 की स्ट्राइक रेट से 1,057 रन बनाए। उनके बल्ले से इस टीम के खिलाफ 1 शतक और 8 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101* रन रहा।

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#3 रोहित शर्मा (972 रन) रोहित शर्मा CSK के खिलाफ IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 36 मुकाबले खेले हैं और इसकी 36 पारियों में 31.35 की औसत से 972 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 130.99 की रही है। उनके बल्ले से भी 1 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा है। CSK के खिलाफ रोहित ने पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था।

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