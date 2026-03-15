IPL के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम के लिए कई बल्लेबाजों ने यादगार पारियां खेली हैं। इन बल्लेबाजों ने अपने दमदार प्रदर्शन से न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड भी बनाए। कुछ पारियां ऐसी रहीं, जिन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया और लंबे समय तक याद रखी जाती हैं। ऐसे में आइए SRH के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 अभिषेक शर्मा (141 रन) पहले स्थान पर SRH के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं। उन्होंने IPL 2025 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 141 रन की शानदार पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने सिर्फ 55 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 14 चौके और 10 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 256.36 की रही थी। PBKS ने 245/6 का स्कोर बनाया था। SRH ने सिर्फ 18.3 ओवर में 2 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#2 डेविड वार्नर (126 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर SRH के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर हैं। उन्होंने IPL 2017 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 126 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। वार्नर ने केवल 59 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 10 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 213.55 की रही थी। SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209/3 का स्कोर बनाया था और मुकाबला 48 रनों से जीत गई थी।

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#3 जॉनी बेयरस्टो (114 रन) तीसरे स्थान पर जॉनी बेयरस्टो हैं। उन्होंने IPL 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 114 रन की पारी खेली थी। बेयरस्टो ने 56 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 203.57 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 231/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में RCB 113 रन पर ऑलआउट हो गई थी। SRH ने 118 रन से मुकाबला जीता था।

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