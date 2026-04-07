IPL के एक संस्करण में MI के लिए इन खिलाड़ियों ने लपके हैं सबसे ज्यादा कैच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) हमेशा अपनी शानदार फील्डिंग के लिए जानी जाती रही है। टीम की सफलता में सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि शानदार कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों का भी बड़ा योगदान रहा है। कुछ खिलाड़ियों ने बेहतरीन फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए कई मुकाबले अपने दम पर पलटे हैं। ऐसे में आइए MI के उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने IPL के एक संस्करण में सबसे ज्यादा कैच लपके हैं।

#1 किरोन पोलार्ड (15 कैच) पहले स्थान पर मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी किरोन पोलार्ड हैं। उन्होंने IPL 2017 में 15 कैच लपके थे। उन्होंने एक मैच में सबसे ज्यादा 2 कैच अपने नाम किए थे। उस सीजन पोलार्ड के बल्ले से 16 पारियों में 29.61 की औसत और 139.49 की स्ट्राइक रेट से 385 रन निकले थे। उन्होंने 3 अर्धशतक जड़े थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 70 रन रहा था। पोलार्ड आखिरी बार IPL 2022 में खेलते हुए नजर आए थे।

#2 रोहित शर्मा (13 कैच) सूची में दूसरे स्थान पर MI के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने IPL 2012 के संस्करण में 13 कैच लपके थे। एक मैच में उन्होंने सबसे ज्यादा 3 कैच अपने नाम किए थे। उस सीजन रोहित का बल्ला भी खूब बोला था। उन्होंने 16 पारियों में 30.92 की औसत और 126.60 की स्ट्राइक रेट से 433 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109* रन था।

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#3 नमन धीर, हार्दिक पांड्या और किरोन पोलार्ड (12-12 कैच) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से नमन धीर, हार्दिक पांड्या और पोलार्ड हैं। नमन ने IPL 2025 में 12 कैच लपके थे। उन्होंने एक मैच में सबसे ज्यादा 3 कैच लिए थे। हार्दिक ने IPL 2017 में 12 कैच अपने नाम किए थे। उन्होंने 1 मैच में सबसे ज्यादा 2 कैच लपके थे। पोलार्ड ने IPL 2013 में एक बार फिर अच्छी फील्डिंग की थी और 18 मुकाबलों में 12 कैच अपने नाम करने में सफल हो पाए थे।

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