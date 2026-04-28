सुयश शर्मा इस सूची का हिस्सा बन गए हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: एक पारी के दौरान इन गेंदबाजों ने फेंकी हैं 20 डॉट गेंदें, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 04:43 pm Apr 28, 202604:43 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के रोमांचक इतिहास में जहां बल्लेबाज चौके-छक्कों की बारिश कर सुर्खियां बटोरते हैं। वहीं, गेंदबाज भी अपनी कसी हुई लाइन-लेंथ से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। एक पारी में 20 डॉट गेंदें फेंकना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यह आंकड़ा उनकी सटीकता, दबाव बनाने की क्षमता और खेल पर पकड़ को दर्शाता है। आइए जानते हैं उन गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने यह खास मुकाम हासिल किया है।