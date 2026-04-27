भुवनेश्वर कुमार IPL इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा 3 विकेट हॉल लेने वाले तेज गेंदबाज बने

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 39वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने ये विकेट पावरप्ले के दौरान ही ले लिए थे। इस खिलाड़ी ने 20वीं बार 3 विकेट हॉल लिया। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण दिल्ली कैपिटल्स (DC) सिर्फ 75 रन पर ऑलआउट हो गई और RCB को 9 विकेट से जीत मिली। आइए भुवनेश्वर के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

गेंदबाजी इन तेज गेंदबाजों ने IPL में चटकाए हैं सबसे ज्यादा 3 विकेट हॉल IPL में सबसे ज्यादा बार 3 विकेट हॉल लेने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने 25 बार ये कारनामा किया है। भुवनेश्वर अब इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने 20 बार 3 विकेट चटकाए हैं। तीसरे स्थान पर लसिथ मलिंगा हैं। उन्होंने अपने IPL करियर में 19 बार 3 विकेट हॉल लिए थे। भुवनेश्वर ने 3 ओवर में सिर्फ 5 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी सिर्फ 1.70 की रही।

जानकारी IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने भुवनेश्वर भुवनेश्वर के IPL 2026 में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 14 विकेट हो गए हैं। उनके अलावा अंशुल कंबोज और ईशान मलिंगा ने भी 14-14 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर ने 8 पारियों में 16.85 की औसत और 7.61 की इकॉनमी से ये विकेट चटकाए हैं।

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रिकॉर्ड्स ये रिकॉर्ड्स भी भुवनेश्वर ने किए अपने नाम क्रिकबज के अनुसार, भुवनेश्वर ने IPL 2023 के बाद पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में ट्रेंट बोल्ट की बराबरी कर ली है, दोनों के नाम 32-32 विकेट दर्ज हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर ने IPL में पहले ओवर में अपना 29वां विकेट हासिल किया, जो इस सूची में दूसरा सबसे ज्यादा है। इस मामले में बोल्ट 32 विकेट के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं, जो उनकी नई गेंद से घातक गेंदबाजी को दर्शाता है।

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