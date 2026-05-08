IPL: RR के लिए एक पारी में चौकों और छक्कों से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए कई बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीता है। चौकों और छक्कों की बरसात कर इन्होंने टीम के लिए यादगार पारियां खेलीं और अकेले दम पर मैच बदल दिया। बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत ने उन्हें फ्रेंचाइजी के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल किया। ऐसे में आइए RR के उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने चौकों और छक्कों से एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए।

#1 यशस्वी जायसवाल (112 रन) इस सूची में पहले स्थान पर RR के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। उन्होंने साल 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 62 गेंदों में 124 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से 112 रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 16 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही थी। ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। हालांकि, ये मैच RR 6 विकेट से हार गई थी।

#2 वैभव सूर्यवंशी (94 रन) दूसरे स्थान पर सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं। उन्होंने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ साल 2025 में 101 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 94 रन चौकों और छक्कों से निकले थे। उन्होंने 7 चौके और 11 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट उस मुकाबले में 265.78 की रही थी। मैच में GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209/4 का स्कोर बनाया था। RR ने 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

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#3 जोस बटलर (92 रन) तीसरे स्थान पर RR के पूर्व बल्लेबाज जोस बटलर हैं। उन्होंने साल 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 124 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। बटलर ने 64 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। इस पारी के दौरान उन्होंने 92 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए थे। उनके बल्ले से 11 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 193.75 की थी। मैच में RR की टीम को 55 रन से जीत मिली थी।

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