IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं 100 से ज्यादा छक्के

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के कई खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से न सिर्फ मैच जिताए, बल्कि लंबे-लंबे छक्कों से फैंस का भरपूर मनोरंजन भी किया। खास बात यह है कि कुछ बल्लेबाजों ने इस टीम के लिए खेलते हुए 100 से ज्यादा छक्के जड़ने का बड़ा मुकाम हासिल किया है। यह आंकड़ा उनकी निरंतरता, ताकत और टी-20 क्रिकेट में प्रभावशाली भूमिका को साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे में आइए उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 संजू सैमसन (192 छक्के) पहले स्थान पर RR के पूर्व कप्तान संजू सैमसन हैं। वह 2013 से 2025 तक इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे, जबकि अब चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के लिए खेल रहे हैं। सैमसन ने RR के लिए 149 मैच खेले और 144 पारियों में 192 छक्के जड़े। इस दौरान उनके बल्ले से 327 चौके भी निकले। उन्होंने 31.70 की औसत और 141.42 की स्ट्राइक रेट से 4,027 रन बनाए। उन्होंने 2 शतक और 23 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन रहा।

#2 जोस बटलर (135 छक्के) दूसरे स्थान पर RR के एक और पूर्व बल्लेबाज जोस बटलर हैं। वह 2018 से 2024 तक इस टीम का हिस्सा रहे थे। उन्हें RR के लिए 83 मैच खेलने का मौका मिला था। इसकी 82 पारियों में उन्होंने 135 छक्के लगाए थे। उनके बल्ले से 41.84 की औसत और 147.79 की स्ट्राइक रेट से 3,055 रन निकले थे। बटलर ने RR के लिए 7 शतक और 18 अर्धशतक भी लगाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन रहा था।

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#3 शेन वॉटसन (109 छक्के) IPL में RR के लिए 2008 से 2015 तक खेले शेन वॉटसन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ने RR के लिए 78 मुकाबले खेले थे। इसकी 76 पारियों में उन्होंने 109 छक्के लगाए थे।उनके बल्ले से 236 चौके भी निकले थे। वॉटसन ने 36.49 की औसत और 141.27 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 2 शतक और 14 अर्धशतक भी लगाए थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104* रन रहा था।

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