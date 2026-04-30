IPL: SRH की ओर से 5 से अधिक शतकीय साझेदारी करने वाली सलामी जोड़ियां

#1 अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड (6) अभिषेक और हेड ने IPL 2026 के 41वें मैच में MI के खिलाफ 129 रन की साझेदारी की थी। उनकी अच्छी शुरुआत के ही चलते SRH ने जीत के लिए मिले 244 रन के बड़े लक्ष्य को हासिल किया था। यह अभिषेक और हेड के बीच IPL में कुल छठी शतकीय साझेदारी रही। यह जोड़ी 2024 से साथ में खेल रही है और अब तक साझेदारी में 1,700 से अधिक रन बना चुकी है।

#2 शिखर धवन और डेविड वार्नर (6) शिखर धवन और डेविड वार्नर भी SRH की ओर से 6 शतकीय साझेदारी कर चुके थे। क्रिकइंफो के मुताबिक, इस सलामी जोड़ी ने 2014-2017 में 50 पारियों में साथ बल्लेबाजी की, जिसमें उन्होंने 48.1 की औसत के साथ 2,357 रन बनाए। इस सलामी जोड़ी ने 14 अर्धशतकीय साझेदारी भी की। धवन और वार्नर के बीच सर्वोच्च साझेदारी 139 रन की है। धवन-वार्नर उन चुनिंदा जोड़ियों में शुमार हैं, जिन्होंने साझेदारी में 2,000+ रन बनाए हैं।

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