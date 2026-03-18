IPL: मुंबई इंडियंस के ये बल्लेबाज सर्वाधिक बार हुए शून्य पर आउट, शीर्ष पर ये दिग्गज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम जहां बड़े-बड़े स्कोर और दमदार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। वहीं, कुछ बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं जो बार-बार बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे। बड़े नाम होने के बावजूद ये खिलाड़ी कई मौकों पर शून्य पर आउट होकर टीम को मुश्किल में डाल गए। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं जो MI के लिए IPL में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट हुए हैं।

#1 रोहित शर्मा (16 बार) इस सूची में पहले स्थान पर MI के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। वह इस टीम के लिए 227 मुकाबले खेल चुके हैं और इसकी 223 पारियों में 16 बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे हैं। उनके बल्ले से MI के लिए 29.52 की औसत और 132.22 की स्ट्राइक रेट से 5,876 रन भी निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 132.22 की रही है। रोहित ने 2 शतक और 39 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109* रन है।

#2 हरभजन सिंह (13 बार) MI के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। वह 2008 से 2017 तक MI की टीम का हिस्सा रहे। इस दौरान 136 मैचों की 84 पारियों में 13 बार खाता खोले बिना आउट हुए। उन्होंने 16.30 की औसत और 142.42 की स्ट्राइक रेट से 799 रन बनाए। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक भी निकला था और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 64 रन रहा था। हरभजन ने MI के लिए खेलते हुए 41 छक्के भी लगाए थे।

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#3 सूर्यकुमार यादव और अंबाती रायडू (9-9 बार) इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से अंबाती रायडू और सूर्यकुमार यादव हैं। ये दोनों खिलाड़ी 9-9 बार MI के लिए शून्य पर आउट हुए हैं। रायडू ने इस टीम के लिए 114 मैच खेले थे और इसकी 107 पारियों में 27.14 की औसत और 126.16 की स्ट्राइक रेट से 2,416 रन बनाए थे। वहीं, सूर्यकुमार ने अब तक 112 मैच की 110 पारियों में 38.57 की औसत और 151.82 की स्ट्राइक रेट से 3,703 रन बनाए हैं।

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