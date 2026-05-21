IPL: जसप्रीत बुमराह के खिलाफ खूब चलता है मनीष पांडे का बल्ला, आंकड़े कर देंगे हैरान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जसप्रीत बुमराह के सामने रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल होता है। उनकी रफ्तार, सटीक यॉर्कर और खतरनाक बाउंसर के आगे बड़े-बड़े बल्लेबाज हथियार डाल देते हैं। हालांकि, अनुभवी बल्लेबाज मनीष पांडे उन चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं, जिनका बल्ला बुमराह के खिलाफ IPL में खूब चला है। यही वजह है कि दोनों के बीच की टक्कर बेहद दिलचस्प रहती है। ऐसे में आइए दोनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

रन बुमराह के खिलाफ 175.51 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं मनीष मनीष और बुमराह IPL की 12 पारियों में आमने-सामने हुए हैं। इस दौरान मनीष ने 175.51 की स्ट्राइक रेट से 49 गेंदों में 86 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले हैं। उनकी औसत 86 की रही है। MI के खिलाफ IPL 2026 के 65वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलते हुए मनीष ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए थे। इस मुकाबले में बुमराह ने पहली बार मनीष को आउट किया।

प्लेयर ऑफ द मैच MI के खिलाफ मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने मनीष IPL 2026 के 65वें मुकाबले में MI को KKR ने 4 विकेट से हराया। ईडन गार्डन में हुए मैच में KKR की जीत में मनीष की अहम भूमिका रही। उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 45 रन बनाए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। वह अपने IPL करियर के 23वें अर्धशतक से चूक गए। मनीष पहली बार IPL 2026 में बल्लेबाजी कर रहे थे। KKR ने 148 रन का लक्ष्य 18.5 ओवर में हासिल किया।

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