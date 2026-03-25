IPL: बेन डकेट पर क्यों लग सकता है 2 साल का प्रतिबंध?

बयान डकेट ने टूर्नामेंट से हटने को कठिन फैसला बताया डकेट ने टेलीग्राफ से कहा, "यह एक बहुत मुश्किल फैसला था, और मैं दिल्ली में सभी से माफी मांगना चाहता हूं कि मैं वहां नहीं आ पाऊंगा। जब मैंने खुद को ऑक्शन में शामिल किया, तो मुझे लगा था कि यह एक बहुत बड़ा मौका होगा, और दिल्ली जैसी फ्रेंचाइजी का मुझे चुनना बहुत शानदार था। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है, जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हैं, और यह एक बहुत ही शानदार अनुभव होता।"

प्रतिबंध क्यों लग सकता है डकेट पर प्रतिबंध? डकेट का IPL 2026 से आखिरी समय पर नाम वापस लेना, टूर्नामेंट से 2 या 3 साल के प्रतिबंध का कारण बन सकता है। नए नियमों के अनुसार, कोई भी खिलाड़ी जो नीलामी के लिए नाम दर्ज कराता है और चुने जाने के बाद अपना नाम वापस ले लेता है, उसे 2 सीजन के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। इंग्लैंड के उनके साथी खिलाड़ी हैरी ब्रूक पर भी IPL में इसी तरह का प्रतिबंध लगा हुआ है।

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IPL 2 करोड़ रुपये में DC से जुड़े थे डकेट DC ने नीलामी में डकेट को उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह अब तक IPL में डेब्यू नहीं कर सके हैं। डकेट ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में कुल 217 मैच खेले हैं, जिसकी 210 पारियों में 30.32 की औसत और 140.14 की स्ट्राइक रेट के साथ 5,397 रन बनाए है। उन्होंने 34 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 96 रन का रहा है।

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