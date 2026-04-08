IPL: राजस्थान रॉयल्स ने किन संस्करणों में अपने शुरुआती 3 मैच जीते?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अब तक राजस्थान रॉयल्स (RR) का प्रदर्शन शानदार रहा है। रियान पराग की कप्तानी में खेलते हुए RR ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 27 रन से हराया है। यह इस संस्करण में RR की लगातार तीसरी जीत है। IPL 2026 में RR की टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है। इस बीच उन संस्करणों के बारे में जानते हैं, जिनमें RR ने अपने शुरुआती 3 मैच जीते हैं।
#1
IPL 2015
IPL 2015 में RR ने अपने शुरुआती 5 मैच जीते थे। इन मुकाबलों में RR की कप्तानी स्टीव स्मिथ और शेन वॉटसन ने की थी। आखिरकर RR को अपने छठे मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा था। लीग स्टेज के बाद RR ने अपने 14 में से 7 मैच जीतते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। आखिर में एलिमिनेटर में RR को RCB से हार मिली थी।
#2
IPL 2024
IPL 2024 में RR ने अपने शुरुआती 4 मैचों में जीत दर्ज की थी। संजू सैमसन की कप्तानी में RR की टीम को अपनी पहली हार गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मिली थी। RR ने लीग स्टेज के बाद 8 जीत के बाद अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया था। IPL 2024 में RR का सफर क्वालीफायर-2 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ हार के साथ समाप्त हुआ था।
#3
IPL 2026
IPL 2026 में RR ने अपने पहले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 8 विकेट से हराते हुए अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद अपने दूसरे मैच में RR ने GT को 6 रन से शिकस्त दी थी। अब अपने तीसरे मैच में पराग के नेतृत्व वाली टीम ने MI को 27 रन से हराते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। यह मैच बारिश के चलते 11-11 ओवरों का खेला गया था।